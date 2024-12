O «Herói de Sevilha» partiu esta segunda-feira, aos 65 anos. O guarda-redes Helmut Duckadam, internacional romeno e figura incontornável da história do Steaua Bucareste, lidava com problemas cardíacos há vários anos.

O cognome deve-se à célebre exibição na final da Taça dos Campeões Europeus de maio de 1986, no Sánchez Pizjuán, diante do Barcelona (0-0, 2-0 g.p.). Depois de conter os catalães, sendo decisivo para o nulo após 120 minutos, Duckadam travou os quatro penáltis, tornando-se no primeiro guarda-redes a conseguir tal façanha nas competições europeias.

Poucas semanas após a conquista, o guardião deu entrada num hospital com uma trombose no braço direito, situação que levou os médicos a ponderar a amputação. Mas, tal opção foi descartada, ainda que o romeno tenha interrompido a carreira.

E diferentes versões prevalecem até ao dia de hoje. Ainda que muito se relate sobre a lesão que alegadamente afastou Duckadam dos relvados, antes dos 30 anos, na Roménia garante-se que os motivos foram políticos.

Esta versão da história revela que, após a conquista da Taça dos Campeões Europeus, Rámon Mendoza, então presidente do Real Madrid, terá oferecido um Mercedes Benz ao guarda-redes, de forma a selar a transferência. Todavia, a polícia do regime romeno instou Duckadam a ceder o carro a Nicu Ceausescu, filho do ditador Niculae Ceausescu e irmão do presidente do Steaua, Valentin Ceausescu.

A recusa do guardião resultou em múltiplas fraturas nas mãos e nos braços, severa punição aplicada pela polícia do regime.

Já neste século, em 2008, Duckadam foi condecorado pelo presidente da Roménia e, em 2010, nomeado presidente do Steaua Bucareste.