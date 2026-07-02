Romenia
Há 1h e 11min
OFICIAL: Simon Elisor deixa o Famalicão e reforça campeão romeno
Avançado francês assina por duas épocas com o Universitatea Craiova, orientado por Filipe Coelho
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Avançado francês assina por duas épocas com o Universitatea Craiova, orientado por Filipe Coelho
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Simon Elisor é reforço do Universitatea Craiova. O avançado francês, de 26 anos, deixou o Famalicão e assinou contrato por duas temporadas com o atual campeão da Roménia, que assegurou uma opção para prolongar o vínculo por mais um ano.
O clube orientado pelo português Filipe Coelho oficializou a contratação esta quarta-feira, revelando que o jogador já integrou os trabalhos de pré-temporada.
Elisor muda-se para um dos principais emblemas do futebol romeno, que na próxima época vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, depois de conquistar o campeonato.
O ponta de lança despede-se do Famalicão após uma temporada em que participou em 36 jogos em todas as competições, somando um golo e duas assistências.
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