Simon Elisor é reforço do Universitatea Craiova. O avançado francês, de 26 anos, deixou o Famalicão e assinou contrato por duas temporadas com o atual campeão da Roménia, que assegurou uma opção para prolongar o vínculo por mais um ano.

O clube orientado pelo português Filipe Coelho oficializou a contratação esta quarta-feira, revelando que o jogador já integrou os trabalhos de pré-temporada.

Elisor muda-se para um dos principais emblemas do futebol romeno, que na próxima época vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, depois de conquistar o campeonato.

O ponta de lança despede-se do Famalicão após uma temporada em que participou em 36 jogos em todas as competições, somando um golo e duas assistências.