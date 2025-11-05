O treinador do Utrecht, Ron Jans, considerou que o conhecimento de Francesco Farioli sobre o futebol neerlandês poderá constituir uma desvantagem para a sua equipa, no encontro da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.

O técnico recordou a passagem de Farioli pelo Ajax, em 2024/25, como garantia de que os dragões vão encarar com seriedade o encontro, apesar de o Utrecht ainda não ter somado qualquer ponto na competição europeia.

«Será uma desvantagem para nós. Se os jogadores do FC Porto olharem para a nossa classificação, podem subestimar-nos, mas Farioli fará com que mudem de opinião. Ainda que o estilo de jogo não seja igual ao que ele tinha no Ajax, vejo algumas semelhanças», analisou o treinador na antevisão ao Utrecht-FC Porto.

Ron Jans teve até dificuldades na análise ao adversário. «Quando estava a analisar as imagens do FC Porto, procurava um exemplo de golo que tivessem sofrido, mas percebi que eles praticamente não sofrem. Só em cantos, grandes penalidades e golos na própria baliza», constatou.

No último confronto entre ambos Francesco Farioli e Ron Jans, o técnico do Utrecht goleou o Ajax por 4-0.

«Tive conversas muito boas com Farioli no passado sobre jogos. Foi um perdedor muito positivo [depois da goleada], um homem interessante, que tem mostrado ser um galvanizador e uma inspiração pelo que fez no Ajax e tem feito agora no FC Porto», elogiou.

O conjunto portista partiu esta tarde para os Países Baixos, estando agendada a conferência de imprensa de antevisão no Estádio Galgenwaard, às 19h00 de Portugal Continental, com a presença do treinador Francesco Farioli e do jogador Borja Sainz.

No mesmo estádio, na quinta-feira, o FC Porto, 15.º classificado da Liga Europa, com seis pontos, defronta o Utrecht, 35.º, sem qualquer ponto, a partir das 17h45, com arbitragem do escocês John Beaton.