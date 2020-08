Ronald Koeman deu uma entrevista ao jornal holandês NOS Voetbal em que falou sobre o que quer fazer com algumas das estrelas do Barcelona e reafirmou a vontade de manter Messi na equipa.

«Eu também ficaria desapontado se tivesse perdido 8-2 com o Bayern», começou por dizer. «Ainda tenho muito contacto com o Pep Guardiola e ele diz que é ótimo trabalhar com Messi. Ele é um vencedor e se não vence pode ser aborrecido. Tenho de garantir que ele trabalha, se sente importante. Ele tem de terminar a carreira aqui porque ele é o Barcelona e o Barcelona é Messi», afirmou o novo técnico do clube catalão numa entrevista publicada esta quinta-feira. Desde então, Koeman e Messi já se reuniram e, segundo a imprensa catalã, o argentino disse ao treinador que «já se vê fora do Barcelona.»

Além de Messi, Koeman falou ainda sobre outras estrelas do clube, como Antoine Griezmann e Frenkie de Jong que, segundo ele, têm de voltar a jogar nas suas posições.

«Com todo o respeito, Griezmann não é extremo. Precisa de jogar onde jogou toda a vida com as suas qualidades», disse o treinador, apontando o mesmo a Frenkie de Jong.

«Quero que o Frenkie jogue como no Ajax e na seleção holandesa. Um dia fui ver o Barcelona e vi-o numa posição que me fez pensar: ‘Eu nunca o poria a jogar ali’. Quando investes num jogador que custou tanto dinheiro tens de o pôr a jogar na sua posição, ontem tem a eficácia que esperas dele. Acho que o Frenkie já mostrou no Ajax e na seleção qual é a sua posição.»