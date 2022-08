Fernando Neto quis armar-se em Ronaldinho Gaúcho e falhou redondamente. O jogador do Operário defrontava o Náutico quando tentou fazer um passe sem olhar, um gesto que o antigo internacional brasileiro fazia muitas vezes e com sucesso. O mesmo não se pode dizer do jogador do Operário, como e comprova pela curiosa reação do narrador da partida.