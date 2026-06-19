Aos 46 anos, Ronaldinho vai regressar ao ativo para representar o Ravenna, clube que atua na Série C do futebol italiano.

De acordo com informação avançada pela Sky Sport, o antigo internacional brasileiro vai ser oficializado no próximo dia 23 de junho, em Miami. Ainda assim, irá apenas somar alguns minutos pelo clube e tal deverá acontecer num jogo de exibição, não em encontros oficiais.

«Novas cores, o mesmo sorriso. Mal posso esperar para dançar com a bola e escrever uma nova e bela história com Ignazio Cipriani e a sua família. O futebol sempre foi uma fonte de felicidade para mim e estou feliz por levar esse espírito para Ravenna. Que a magia comece», pode ler-se no comunicado feito por Ronaldinho.

O antigo internacional brasileiro, Bola de Ouro em 2005 e retirado dos relvados há mais de uma década, deverá entrar também como investidor do Ravenna, que tem Ariedo Braida como vice-presidente honorário, ele que foi um dos responsáveis por levar o «Bruxo» para o Milan em 2008.