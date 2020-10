Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo para a covid-19, de acordo com a TVI. O jogador português recebeu ao final da tarde o resultado do teste feito na Juventus, mas ainda aguarda de outro teste, feito pela UEFA.



Caso o teste realizado pela UEFA seja positivo, Ronaldo fica definitivamente afastado do jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, em Turim.



O avançado da Juventus soube que estava infetado a 13 de outubro, mantendo-se assintomático e em isolamento