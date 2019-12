Cristiano Ronaldo aproveitou a pausa natalícia para viajar para o Dubai, onde se tem divertido na companhia de Georgina Rodríguez, dos filhos e de alguns amigos. A Juventus só regressa à competição no dia 6 de janeiro de 2020, com uma receção ao Cagliari para a Serie A de Itália.

Nesta quinta-feira, o avançado português partilhou imagens de um treino intenso na piscina, antes dos momentos de lazer. Georgina Rodríguez e o preparador físico Tony García Jiménez mostraram o passeio em motos de água, que contou com a participação do pequeno Cristianinho, para além do jornalista Edu Aguirre e da companheira deste, Julia Salmeán.