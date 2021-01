Cristiano Ronaldo abriu caminho para a vitória da Juventus frente ao Nápoles de Mário Rui (2-0), marcando o 760.º golo da carreira profissional e conquistando a Supertaça de Itália, o 31.º título coletivo como sénior.



Contas como o MisterChip já colocam o avançado português como o melhor marcador da história do futebol mundial. Porém, o Maisfutebol continuará a seguir a contabilidade da Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), que apresenta Josef Bican como o máximo goleador de todos os tempos, com 805 golos em jogos oficiais.



Não há um registo oficial que dissipe todas as dúvidas e entidades como a FIFA e a UEFA ainda não se pronunciaram inequivocamente sobre o tema. A Federação Portuguesa de Futebol congratulou Cristiano Ronaldo pelos 760 golos, reconhecendo que a RSSSF ainda deixa Bican na frente de CR7.



Fernando Gomes, presidente da FPF, já deu os parabéns ao capitão da seleção nacional: «Felicito calorosamente o Cristiano Ronaldo pela conquista da Supertaca de Italia e pela obtenção do 760.º golo da carreira, um patamar fantástico que, tenho a certeza, continuará a subir. O golo representou mais um troféu e uma marca que abrilhanta a sua carreira recheada de sucessos, troféus, honras e distinções - como é o facto de estar pela 15.ª vez na equipa do ano da UEFA - que apenas estão ao alcance do jogador inigualável que é. Parabéns Capitão!»

CR7⃣6⃣0⃣: 𝘭𝘪𝘤𝘦𝘯ç𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘢𝘳! E o próximo ⚽ está já aí à espreita... #VamosTodos #VamosComTudo



CR7⃣6⃣0⃣: 𝘭𝘪𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘦! And the next ⚽ is just around the corner... #TeamPortugal pic.twitter.com/cK6Bij6UWu — Portugal (@selecaoportugal) January 20, 2021