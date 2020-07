Cristiano Ronaldo sagrou-se no domingo campeão italiano ao serviço da Juventus, mais uma vez, e reservou o dia seguinte para festejar com a família a bordo do novo iate de luxo, que terá custado mais de 5,5 milhões de euros ao avançado português.



«A família campeã», escreveu Ronaldo na legenda da fotografia, acrescentando: «Nada melhor que celebrar as tuas vitórias com aqueles que amas.»



Foi a bordo do iate, aliás, que Georgina Rodríguez e os filhos de Cristiano Ronaldo acompanharam o jogo decisivo da Juventus, celebrando o título com uma «festa de pijama». Mais tarde, foi o jogador a juntar-se à família para a celebração especial.