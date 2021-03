Um golo de Ronaldo Tavares, aos 79 minutos, garantiu a vitória ao Penafiel na receção à Oliveirense, por 1-0, quebrando uma série de seis encontros sem vencer, em jogo da 19.ª jornada da II Liga de futebol.

O possante avançado do Penafiel precisou de apenas três minutos em campo para desbloquear este jogo em atraso, graças a um trabalho individual concluído com um remate forte e colocado à entrada da área da Oliveirense.

Com este triunfo, o primeiro dos «rubro-negros» em 2021, o Penafiel ascendeu ao oitavo lugar, com os mesmos 29 pontos do Casa Pia e dois jogos a menos, enquanto a Oliveirense manteve os 22 e o 14.º lugar, empatado com o Cova da Piedade, em zona complicada da classificação.