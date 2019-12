O Penafiel bateu o Estoril por 1-0 em jogo da 14.ª jornada da II Liga, a última de 2019, que prossegue este domingo com mais quatro jogos.

Depois de uma primeira parte equilibrada no Estádio 25 de Abril, a equipa da casa chegou à vantagem logo no primeiro minuto do segundo tempo, com um golo de Ronaldo Tavares.

Os canarinhos, sob o comando de Tiago Fernandes, tentaram reagir, mas já perto do final, ficaram reduzidos a dez, por expulsão de Lucas Africo que viu dois cartões amarelos em cinco minutos, aos 82 e 87.

O Estoril, quinto classificado, perdeu, assim a oportunidade de se aproximar dos lugares de subida, enquanto o Penafiel dá um salto significativo na classificação até ao meio da tabela.

