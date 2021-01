O Vizela-Penafiel ficou marcado por duas coisas: a vitória da equipa da casa por 3-1 e um momento insólito protagonizado por Ronaldo Tavares.

O avançado dos penafidelenses entrou em campo aos 69 minutos, para substituir Gustavo Henrique, mas esqueceu-se de um pormenor: as calças que trazia vestidas.

Pelas imagens, o jogador do Penafiel parece lembrar-se disso quando vai a correr para a área, onde ainda disputou um canto a favor do Vizela antes de...tirar as calças e, assim, ficar com o equipamento regulamentar. O curioso é que parece que mais ninguém deu conta.