Ao terceiro jogo após o regresso do futebol em Itália, a Juventus marcou o primeiro golo. Cristiano Ronaldo cobrou de forma exemplar uma grande penalidade no terreno do Bolonha e inaugurou a contagem do jogo que pode acompanhar no Maisfutebol.



Cristiano Ronaldo tinha ficado em branco nos duelos com Milan e Nápoles, para a Taça de Itália, tal como a restante equipa, mas não desperdiçou a oportunidade criada por De Ligt, que foi agarrado por Denswil no interior da área, ao minuto 23.



O internacional português assumiu a cobrança, o polaco Lukasz Skorupski atirou-se para a sua direita e Ronaldo atirou em força para o meio da baliza.



Ora veja: