Ronaldo
Há 45 min
VÍDEO: Ronaldo não perde tempo e marca no regresso após a greve
Português precisou apenas de 18 minutos para faturar
TFR
Português precisou apenas de 18 minutos para faturar
TFR
Depois da greve... o golo. Cristiano Ronaldo mostrou que, apesar de toda a polémica das últimas semanas, tudo continua igual e chegou ao golo número 962. O que significa que falta... 38!
No regresso às convocatórias, e ao onze, Ronaldo precisou apenas de 18 minutos para marcar e dar a vantagem ao Al Nassr. O português recorde-se, revoltou-se contra a gestão da Liga saudita, tendo falhado dois jogos seguidos por protesto.
Ora veja aqui o golo de Ronaldo:
O 🐐 volta a atacar! #sporttvportugal #SAUDInasporttv #AlFateh #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/gCkN8yS8GG— sport tv (@sporttvportugal) February 14, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS