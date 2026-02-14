Depois da greve... o golo. Cristiano Ronaldo mostrou que, apesar de toda a polémica das últimas semanas, tudo continua igual e chegou ao golo número 962. O que significa que falta... 38!

No regresso às convocatórias, e ao onze, Ronaldo precisou apenas de 18 minutos para marcar e dar a vantagem ao Al Nassr. O português recorde-se, revoltou-se contra a gestão da Liga saudita, tendo falhado dois jogos seguidos por protesto.

Ora veja aqui o golo de Ronaldo: