Ronaldo Fenómeno está pronto para investir no futebol português e, segundo apurou o Maisfutebol, tem interesse na compra do Amora, que atualmente disputa a Liga 3. O dossier já está em fase de avaliação.



Dono hoje do Cruzeiro, no Brasil, e do Valladolid, em Espanha, o antigo internacional brasileiro tem, na verdade, trabalhado nos bastidores desde 2021 para entrar fortemente em Portugal, quando tomou a decisão de expandir os negócios.



Além de Portugal, o pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 deseja ainda a aquisição de um clube em Inglaterra, especialmente da segunda (Championship) ou da terceira divisão (League One).



Aos 46 anos, Ronaldo Fenómeno pendurou as botas em 2011, depois de uma passagem de dois anos e meio pelo Corinthians. Na Europa, fez sucesso com as camisolas de PSV, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Milan.