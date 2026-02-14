Ronaldo
Arábia Saudita: Ronaldo de volta ao onze do Al Nassr após greve
Avançado português falhou dois jogos consecutivos pelo clube
É oficial. Cristiano Ronaldo vai voltar a vestir a camisola do Al Nassr, depois de ter falhado dois jogos consecutivos. O português, recorde-se, revoltou-se contra a gestão da Liga saudita e recusou-se, portanto, a jogar pelo Al Nassr.
Pois bem, a «greve» terminou e Ronaldo está de volta às opções iniciais de Jorge Jesus, capitaneando a equipa para o conforto frente ao Al Fateh, de José Gomes, a contar para a 22.ª jornada da Liga saudita.
Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.
📋 Our starting XI is here 💛⚽ pic.twitter.com/UablgyQLEr— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 14, 2026
