É oficial. Cristiano Ronaldo vai voltar a vestir a camisola do Al Nassr, depois de ter falhado dois jogos consecutivos. O português, recorde-se, revoltou-se contra a gestão da Liga saudita e recusou-se, portanto, a jogar pelo Al Nassr. 

Pois bem, a «greve» terminou e Ronaldo está de volta às opções iniciais de Jorge Jesus, capitaneando a equipa para o conforto frente ao Al Fateh, de José Gomes, a contar para a 22.ª jornada da Liga saudita.

Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.

