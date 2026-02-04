Cristiano Ronaldo ainda não recebeu qualquer garantia concreta de mudanças por parte do PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) na gestão do Al Nassr e, por isso, caminha para falhar o segundo jogo consecutivo na Liga Saudita, segundo apurou o Maisfutebol.

Ausente frente ao Al-Riyadh, na última segunda-feira, o internacional português, mesmo tendo treinado normalmente durante a semana, também deve perder o confronto com o Al-Ittihad, esta sexta-feira, curiosamente um dia depois de completar 41 anos.

Entre outros pontos, Ronaldo deixou claro internamente que o seu regresso depende da pronta reativação de poderes dos dirigentes do Al Nassr e, sobretudo, que a ingerência sofrida por eles no recém-fechado mercado de transferências não aconteça novamente no meio do ano.

Nos últimos meses, os portugueses Simão Coutinho (diretor desportivo) e José Semedo (CEO) foram suspensos de funções pelo PIF, o que revoltou CR7 e travou a chegada de reforços de peso para Jorge Jesus. Não menos importante, houve um significativo corte nos gastos do clube.

Durante o mesmo período, o rival Al-Hilal, por sua vez, recebeu grande aporte financeiro do príncipe multimilionário saudita Alwaleed Bin Talal Alsaud e fortaleceu o plantel, especialmente com a chegada do astro francês Karim Benzema. Tudo isso foi feito sem qualquer travão do fundo, diferentemente do que aconteceu com o Al Nassr.

Assim que entrou em "greve" na Arábia Saudita, o internacional português rapidamente foi alvo de várias sondagens, muitas delas dos Estados Unidos e também Europa. Entretanto, não quis abrir negociações neste momento. Acredita que uma saída agora vai prejudicá-lo na preparação final para o Mundial de seleções.

Entretanto, caso não haja mudanças decisivas nas próximas semanas, Cristiano Ronaldo avalia, sim, uma transferência no meio do ano, quando passa ter uma cláusula de rescisão de aproximadamente 50 milhões de euros - tem contrato válido até junho de 2027.