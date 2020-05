Georgina Rodriguez tem-se mostrado durante a quarentena em grandes fotos, seja junto à piscina, a passear na Madeira ou em cenários de glamour. O que parecia até estar a ser um confinamento muito agradável, veio agora a revelar que afinal tem exatamente os mesmos problemas de todos os outros confinamentos: sobretudo para aqueles que são pais.

Com três crianças em casa, Georgina publicou uma fotografia dos filhos no closet lá de casa, a desarrumar tudo. Por cima da fotografia meu o comentário «começam cedo» e dois emojis que retratam cansaço. Um desabafo que seguramente muitos pais também poderiam fazer, numa altura em que passar 24 horas em casa com os filhos é de facto cansativo.