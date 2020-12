Bruno Fernandes foi o melhor jogador português no ano de 2020, ligeiramente à frente de Cristiano Ronaldo. O médio do Manchester United teve um enorme impacto no futebol inglês, pelo que esta classificação nem é surpreendente.

Refira-se que a lista dos dez melhores jogadores portugueses feito pelo SofaScore para o Maisfutebol é gerado automaticamente através de um algoritmo que combina várias estatísticas: golos, assistências, passes, remates, influência no resultado, oportunidades de golo criadas, bolas recuperadas, enfim, são várias os parâmetros de análise.

Ora combinando todos estes números, Bruno Fernandes atingiu uma classificação de 7,76 pontos numa escala de 10, ficando ligeiramente à frente de Cristiano Ronaldo, que atingiu os 7.68 pontos. A fechar o pódio dos melhores portugueses em 2020 está o benfiquista Pizzi, que atingiu os 7.39 pontos.

Refira-se que Pizzi ultrapassou Sérgio Oliveira por uma décima, sendo que o médio do FC Porto ficou com 7.38 pontos. O top-10 tem apenas mais dois jogadores da Liga portuguesa e ambos do Sp. Braga: Paulinho fez 7.34 e Ricardo Horta fez 7.31, enquanto Francisco Trincão, que cumpriu metade do ano também em Braga, atingiu os 7.32 pontos.