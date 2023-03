A viver os primeiros dias como treinador do Cruzeiro, Pepa não o esconde: é um homem feliz com este novo desafio na carreira.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o técnico confessou que esta nova aventura tem um extra especial, o facto de estar a trabalhar no emblema cujo dono é Ronaldo Fenómeno.

«Isto pode parecer puxar o saco, mas não é. Eu era avançado. Usava camisola nove. A minha cor também é parecida, careca. Era Ronaldo, Ronaldo e Ronaldo. Eu jogava no Benfica, mas o meu ídolo sempre foi o Ronaldo. Quando era mais pequeno gostava muito do Van Basten, mas quando o Ronaldo apareceu no PSV Eindhoven, fiquei obcecado», afirmou.

«Na minha vida, Ronaldo só há um. Em Portugal temos o Cristiano, top. Depois há o Ronaldinho, muitos. Mas o Ronaldo não precisa de ser Ronaldo 9, é o Ronaldo. Para mim só há um, é o nosso. Nunca o conheci. Não tenho palavras. Quem me conhece, sabe que na altura era só Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Se eu fosse ainda mais novo quando ele faz aquele corte de cabelo [do Mundial 2022], se calhar ainda fazia. Mas aí já foi em 2002, já não tinha idade para fazer essas coisas», acrescentou.

O técnico português defendeu ainda que o Cruzeiro tem de pensar em grande, apesar de ter, na teoria, um plantel menos forte do que os rivais.

«Acredito muito no trabalho. Se estivermos a olhar para baixo, e a pensar coisas pequenas, nunca vamos fazer coisas grandes. A história do clube não deixa, não dá para estar a olhar para baixo. Temos é de pensar nas competições internacionais, olhar para mim. Se têm mais ou menos dinheiro, o dinheiro não joga. É trabalho, é organização, intensidade. É nisso que acredito. O foco total é o trabalho diário, os orçamentos não ganham jogos», defendeu.

Pepa explicou ainda como surgiu a sua alcunha: «Surgiu quando eu era miúdo, no bairro. Todos tinham um apelido, menos. E eu bebia muito refrigerante, Pepsi e Coca-Cola. E então começaram a chamar-me Pepsi, mas não pegou muito bem. E acabou por ficar Pepa.»