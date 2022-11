Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a marcar pelo menos um golo em cinco edições de campeonatos do Mundo, ao inaugurar o marcador no Portugal-Gana aos 65 minutos.

O avançado português marcou ao Gana e descolocou de uma lista na qual estava também Uwe Seller, Pelé, Miroslav Klose e, desde esta semana, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, que se estreou a marcar em Mundiais em 2006 na Alemanha, numa vitória sobre o Irão por 2-0, voltou depois a marcar em 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e, agora, no Qatar no jogo de estreia da Seleção Nacional frente ao Gana.

Refira-se ainda que Cristiano Ronaldo está na quinta participação em Mundiais.

Os golos de Cristiano Ronaldo em Mundiais:

2006: 1

2010: 1

2014: 1

2018: 4

2022: 1

TOTAL: 8