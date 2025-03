Kylian Mbappé fez história e igualou o registo de golos de Cristiano Ronaldo na primeira época com a camisola do Real. Este sábado, na vitória frente ao Leganés, o avançado francês chegou aos 33 golos na temporada.

Após o encontro, e em declarações ao jornal Marca, Mbappé confessou que atingir esta marca foi «especial».

«Muito especial. O mais importante são as coisas que faço com a equipa, mas marcar o mesmo número de golos que o Cristiano é sempre bom», começou por dizer, antes de revelar que costuma receber conselhos do internacional português.

«Todos sabemos o que ele representa para o Real Madrid e para mim. Continuamos a falar um com o outro e ele dá-me muitos conselhos. É verdade que marcou muitos golos, mas temos que conquistar títulos aqui», finalizou.

Contratado no mercado de verão ao Paris Saint-Germain, o futebolista de 26 anos tem estado em destaque na primeira temporada em Espanha. No total são 33 golos em 45 jogos. Em 2009/2010, Cristiano apontou o mesmo número de golos em 35 partidas.