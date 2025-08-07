Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória, num amigável, do Al Nassr por 4-0 frente ao Rio Ave, abordando a recente contratação de João Félix com quem vai jogar este ano na Arábia.

[Como é que têm sido os primeiros tempos com João Félix?]

Roubar é feio, ninguém roubou nada a ninguém. O João é um jogador com muito talento. Acho que nos vai ajudar muito a nós e à Liga saudita, que é muito competitiva. Vocês não têm essa visão porque não estão lá. Acho que foi uma melhor opção para o Félix vir para a Arábia Saudita do que jogar na Liga Portuguesa. Vêm a quantidade de estrelas, a competitividade... Independentemente de não jogar a Champions e de dizerem que é muito jovem para ir para a Arábia Saudita, acho que foi uma decisão muito acertada da parte dele.

[E teve a sua influência? Ligou para alguém?]

Eu não liguei para ninguém. Essa não é a minha função.



[Estares na Arábia atrai mais jogadores?]

Sabem que a liga está a crescer, está muito melhor, pagam bem, é muito competitiva. E só quem lá está, sabe o que estou a dizer.