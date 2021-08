De regresso ao Manchester United 12 anos depois, Cristiano Ronaldo vai reencontrar Ole Gunnar Solskjaer.

O agora treinador dos Red Devils jogou ao lado do avançado português entre 2003 e 2007, ano em que terminou a carreira, e nesta quinta-feira, antes da confirmação do regresso de Ronaldo à equipa inglesa, recordou, em jeito de brincadeira, que a intensidade do avançado português quase o levou a pôr termo à carreira uns anos mais cedo.

«Ele quase acabou com a minha carreira naquele jogo com o Wolverhampton em que eu me lesionei porque ele estava sempre a trocar de flanco comigo», afirmou, referindo àquele que foi o terceiro jogo de CR7 no United, no final de agosto de 2003.

Solskjaer deixou ainda rasgados elogios ao avançado de 36 anos. «Cristiano tornou-se uma lenda deste clube. É uma lenda deste clube e, se me perguntarem, é o melhor jogador de todos os tempos. É um ser humano tremendo também e tive a sorte de jogar com ele e de o treinar», afirmou referindo-se ao período no qual transitou para a equipa técnica do Manchester United», concluiu.