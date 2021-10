A France Football revelou, no início deste mês, os 30 candidatos a ganhar a Bola de Ouro. Entre a lista final, há três portugueses: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias.



No entanto, há outros jogadores que são fortes candidatos na sucessão a Lionel Messi, vencedor do galardão em 2019 - prémio não foi entregue em 2020 devido à pademia de covid-19. Desde logo, Robert Lewandowski é um dos principais candidatos assim como o próprio Messi, vencedor da Copa América pela Argentina.



Cristiano Ronaldo também parte como um dos possíveis vencedores como tem acontecido há mais de uma década. Mas há heróis improváveis que podem, tal como Modric, ser distinguidos: casos de Jorginho, vencedor da Champions e do Euro 2020, de Kanté, vencedor da Champions e da Liga das Nações, ou de Benzema, um dos avançado mais subvalorizados do futebol mundial.



Neymar, Mbappé, De Bruyne, Salah ou Lukaku são outros futebolistas que também estão na lista final (recorde-a). Escolha o seu favorito aqui!