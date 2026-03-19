Em dia de celebrar a paternidade, clubes, jogadores e entidades desportivas deixaram uma mensagem a lembrar o dia, algo que também não passou ao lado de Cristiano Ronaldo.

«De onde venho e para quem vivo. Feliz Dia do Pai», escreveu o capitão da Seleção Nacional e do Al Nassr nos seus perfis das redes sociais.

A acompanhar a publicação, Ronaldo partilhou uma foto em que recorda o seu pai, José Diniz Aveiro, falecido em 2005, e outra com a mulher Georgina e os seus filhos, evocando a figura paternal.