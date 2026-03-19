Ronaldo
Há 56 min
Ronaldo assinala o Dia do Pai: «De onde venho e para quem vivo»
Capitão da Seleção Nacional deixou mensagem especial
RM
Capitão da Seleção Nacional deixou mensagem especial
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Em dia de celebrar a paternidade, clubes, jogadores e entidades desportivas deixaram uma mensagem a lembrar o dia, algo que também não passou ao lado de Cristiano Ronaldo.
«De onde venho e para quem vivo. Feliz Dia do Pai», escreveu o capitão da Seleção Nacional e do Al Nassr nos seus perfis das redes sociais.
A acompanhar a publicação, Ronaldo partilhou uma foto em que recorda o seu pai, José Diniz Aveiro, falecido em 2005, e outra com a mulher Georgina e os seus filhos, evocando a figura paternal.
De onde venho e para quem vivo. Feliz Dia do Pai ❤️ pic.twitter.com/hWMEdsfXUw— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 19, 2026
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