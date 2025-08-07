Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória, num amigável, do Al Nassr por 4-0 frente ao Rio Ave. Um dos temas abordados foi a Liga Portuguesa e o "seu" Sporting, nomeadamente no pós-Gyökeres.

[A Liga Portuguesa começa amanhã. O que lhe parece os três grandes e o Sporting em particular?]

Espero que seja uma liga competitiva como no ano passado. Desejo o melhor, que a Liga continue a crescer. Desejo ao Sporting o melhor sempre e que possa ser campeão outra vez.

[Que impacto poderá ter a saída do Gyökeres?]

Vamos ver durante o ano. Só faz falta quem está: é o que se costuma dizer. Sabemos que o Sporting vai ser competitivo. Sabemos que o Gyökeresfazia muitos golos, mas a equipa terá de se adaptar. Acredito que o Suárez é um excelente avançado: o Harder também é bom jogador. Precisa de tempo; é jovem. Vejo o Sporting muito competitivo. Vi o jogo contra o Benfica [Supertaça] e bateu-se bem. Não ganhou porque não deu.

[O Gyökeres foi-se embora: ainda há hipótese de o Ronaldo ser o ponta de lança do Sporting?]

Ponta de lança do Al Nassr [risos].