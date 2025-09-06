Um vídeo que está a circular o mundo e a dar que falar. Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, foi filmado a empurrar um adepto que se aproximou dele.

No hotel onde Portugal está hospedado, em Yerevan (Arménia), a seleção andava em equipa numa área comum do edifício. Eis que, vindo do nada, surge um jovem que corre na direção de Ronaldo e tenta tirar uma «selfie». O adepto foi prontamente empurrado pelo capitão da seleção.

Esta situação está a dividir opiniões. Há quem defenda que o espaço privado do jogador não deveria ter sido «violado» de tal forma. Do outro lado da moeda, há quem acredite que a reação de Ronaldo poderia ter sido diferente.

Portugal, recorde-se, enfrenta a Arménia este sábado a partir das 17 horas. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.

Ora veja o vídeo:



