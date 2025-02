Ronaldo Fenómeno esteve na Romário TV, numa conversa muito descontraída com Romário, através da qual falou, por exemplo, de Abel Ferreira. Com muitos elogios.

Mas tudo começou antes, quando Romário lembrou Ronaldo das declarações dele a manifestar o apoio à contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Será que isto significa que o antigo craque defende um treinador estrangeiro para o Brasil?

«Não quero entrar no mérito de nacionalidade, porque aí fica uma conversa até de xenofobia. Isto é futebol. Nós queremos ganhar o Campeonato do Mundo ou queremos fazer uma homenagem ao treinador brasileiro?», começou por responder.

«O treinador brasileiro está dois degraus abaixo do nível mundial. Porque não evoluímos no tempo. Abrimos o curso de treinadores há poucos anos na CBF e acredito que as novas gerações vão acompanhar essa evolução, mas até lá, as nossas características de jogo, de ter a bola, de cair para cima do adversário, ficaram paradas no tempo.»

Ronaldo Fenómeno refere que quando hoje o Brasil defronta «uma equipa alemã, eles são jogadores de 1,90 metros e rápidos como se tivessem 1,70 metros».

«O jogador europeu melhorou muito tecnicamente. E nós ficámos parados no tempo. Temos de ter a humildade de perceber que já não dominamos o mundo do futebol», adiantou.

Foi então que Romário o questionou sobre o que pensa de Abel Ferreira.

«Acho que é muito bom treinador, muito coerente. Acho até incrível as brigas que ele tem com a imprensa, porque nós de facto temos de evoluir num todo. Não é só contratar um treinador estrangeiro e esperar que ele faça bem as coisas. Temos de perceber porque ele faz bem as coisas, porque ele tem bons resultados», referiu.

«A indústria do futebol brasileiro tem de melhorar no seu todo. Por isso hoje perguntamos porque ele ganha tanto. Mas a verdade é que quem fala a verdade é sempre questionado. Sobretudo os autênticos.»