Ronaldo Coelho e Ronaldo Lumungo apresentaram verdadeiras obras de arte nesta quarta-feira, em jogos do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional.

Coelho, médio de 22 anos do Benfica de Castelo Branco, marcou um golo com elevada nota artística na receção ao Lusitânia dos Açores. Aliás, bisou no encontro (4-1).

Ronaldo Lumungo, extremo de 22 anos do V. Guimarães B, arrancou para um sprint incrível em um dos dois golos que apontou na visita ao Beira Mar (1-5).

Veja ambos e escolha o melhor: