A jornada 29 da Liga ficou marcada pelo regresso do Sporting às vitórias após o empate em casa com o Belenenses, que trazia brinde: isto porque o FC Porto não foi além de uma igualdade em Moreira de Cónegos, o que permitiu ao líder aumentar para seis os pontos de avanço na frente do campeonato e ficar mais confortável no primeiro lugar.

A distância do FC Porto para o Sporting é nesta altura, de resto, superior à vantagem que a formação portista tem sobre o Benfica, a qual diminuiu para quatro pontos após a difícil vitória encarnada sobre o Santa Clara.

Mais viva do que nunca está a luta pelo sexto lugar, que dá acesso à Europa, após a sétima derrota do V. Guimarães nos últimos oito jogos, desta vez no terreno do Nacional, que voltou a ganhar após dez derrotas consecutivas. Moreirense, Santa Clara e Tondela empataram e aproximaram-se do Vitória, tal como o Belenenses, que venceu o Gil Vicente.

Na corrida à fuga à despromoção, destaque para a vitória do Marítimo no Bessa, que lhe permitiu afastar-se da linha de água. A primeira vitória do Nacional em onze jogos trouxe-o de regresso à luta, embora mantenho o último lugar, enquanto o empate do Farense no dérbi algarvio o mantém no penúltimo lugar. O Boavista continua também em antepenúltimo lugar, numa posição que obriga a disputar o play-off de manutenção.

FIGURA DA JORNADA

Matheus Nunes não precisa de ser titular nesta equipa do Sporting para se afirmar como o homem dos golos decisivos. O médio, que é uma espécie de 12º jogador, pau para toda a obra quando é preciso mexer em alguma coisa ou quando alguém falha, marcou apenas por três vezes, mas foram sempre golos importantes: primeiro setenciou a vitória por 2-0 na receção ao Sp. Braga, depois garantiu o triunfo por 1-0 no dérbi com o Benfica e agora operou o pequeno milagre de conseguir uma quase impossível vitória em Braga por 1-0. Entrou apenas ao intervalo, quando o Sporting já estava reduzido a dez jogadores e era preciso defender bem, antes de mais, para só depois atacar, mas foi ainda muito a tempo de virar o jogo do avesso numa jogada combinada com Pedro Porro. No único remate leonino enquadrado com a baliza.

GOLO DA JORNADA

O Belenenses perdia em casa com o Gil Vicente, já na segunda parte da partida, quando uma bola aliviada para a entrada da área permitiu a Afonso Sousa encher o pé e rematar de primeira, sem deixar cair a bola ao chão, para o fundo da baliza. Foi o início da reviravolta, que encostou a formação azul à luta pelo sexto lugar. Curiosamente um golo que fez lembrar o pai, Ricardo Sousa, mas sobretudo o avô, António Sousa, campeão europeu pelo FC Porto, sobretudo por ter saído do pé direito (o pai era canhoto). Até os festejos trouxeram à memória os genes Sousa, que continuam a deixar marca no futebol português.

DEFESA DA JORNADA

António Adán, para variar. O guarda-redes espanhol voltou a ser figura de destaque na vitória do Sporting, pelo que era fácil escolher um momento dele no jogo em Braga. O eleito acabou por ser a defesa aos 62 minutos, quase por instinto, quando o nulo ainda persistia: após um cruzamento da esquerda, Fransérgio lança-se à bola, não lhe chega e podia enganar, vindo de trás Galeno cabeceia picado e Adán com a ponta dos dedos afasta a bola que ainda bate no chão antes de chegar à baliza. Uma grande defesa de reflexos incríveis, que manteve o Sporting no jogo e alimentou a esperança de vitória, que mais tarde Matheus Nunes materializou com um único golo.