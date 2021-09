Ronnie Brunswijk, vice-presidente do Suriname e presidente do Inter Moengotapoe, deu que falar ao jogar de início pela sua equipa num jogo da Liga CONCACAF frente aos hondurenhos do CD Olimpia. Brunswijk tem 60 anos.



O Olímpia até ganhou por 6-0, mas vídeos divulgados pela imprensa do Suriname motivaram a abertura de um inquérito por alegada corrupção, já que Ronnie Brunswijk surge a distribuir dinheiro pelos jogadores da equipa das Honduras.

Refira-se que o político, que participou num golpe de estado nos anos 80 para derrubar o antigo ditador Dési Bouterse, não poderá disputar a segunda mão nas Honduras por ter problemas com a justiça.



Chegou a estar na lista de procurados da INTERPOL. Foi condenado à revelia a oito anos de prisão por tráfico de droga em 1999 pela justiça holandesa e dez anos pela justiça francesa, mas o Suriname não extradita os seus cidadãos, pelo que nunca cumpriu as penas.