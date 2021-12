Ronny Deila foi uma das figuras do novo campeão dos Estados Unidos da América, o New York City FC. Tal como havia prometido, o treinador norueguês acabou por festejar o título no relvado em roupa interior, fazendo ainda umas flexões para delírio dos adeptos.



O técnico de 46 anos já tinha sido campeão na Noruega (Stromsgodset) e na Escócia (Celtic). Agora, na segunda época na Major League Soccer, sagra-se campeão ao serviço do New York City FC.



Veja o video: