Depois de cumprir grande parte da formação no Benfica, Rony Lopes mudou-se com apenas 16 anos para o Manchester City, em 2011.

Em entrevista ao Próxima Jornada, o atual jogador do Sevilha explicou porque é que decidiu sair dos encarnados para o gigante inglês tão novo.

«Gosto de desafios e esse foi um bom desafio para mim! Tornar-se jogador profissional no Benfica naquela altura era difícil, quase não havia jovens na equipa principal e eu sabia que mesmo que ficasse lá mais dois ou três anos seria difícil chegar à primeira equipa», disse.

Ainda assim, Rony não esconde o carinho pelas águias: «O meu clube português é o Benfica, joguei lá cinco anos e tem um lugar muito especial no meu coração, é muito especial para mim. Mas também respeito muito os outros clubes de Portugal. Quando tive a oportunidade de me mudar para Inglaterra, conversei com a minha família e decidimos que era uma boa oportunidade para mim e para a minha família. Na minha opinião, foi uma decisão muita boa.»

No City, o internacional português de 24 anos teve a oportunidade de treinar com grandes jogadores, mas destaca dois: «Impressionaram-me muitos jogadores, um deles o David Silva, nos treinos não perdia uma única vez a bola! Além dele, o Aguero, nos treinos não fazia muito, mas nos jogos, uau, inacreditável.»

Rony é ainda o jogador mais novo dos citizens a marcar um golo pela equipa principal, um recorde que admite que gosta de ter. «Vejo sempre se alguém já bateu o meu recorde, mas felizmente, ainda não! Ainda é meu.»

De nascença Marcos Lopes, o esquerdino esclareceu também a alcunha de Rony vem da admiração por Ronaldo Fenómeno.

«Ele era o meu ídolo, usei sempre a camisola dele no treino quando era novo. Tem sido o meu ídolo e será para sempre, é... simplesmente inacreditável.»