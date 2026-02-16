Di María faturou na madrugada desta segunda-feira, na receção do Rosario Central ao Barracas Central (2-0), na quinta ronda do Grupo B do Torneio de Abertura do campeonato argentino. Totalista, o ex-Benfica atingiu o terceiro golo na época aos 90 minutos, depois de o avançado Copetti abrir a contagem aos 58 minutos.

Assim, o Rosario Central ocupa o quarto lugar do Grupo B do “Apertura”, com oito pontos, a cinco do líder Tigre. Ao cabo de duas vitórias, dois empates e uma derrota, a equipa de Di María recebe o Talleres – oitavo classificado do Grupo A – na madrugada de sábado (1h15).