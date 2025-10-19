Rosario Central
VÍDEOS: Miguel Ángel Russo homenageado no relvado do Rosario Central
Cinzas do antigo treinador em destaque no Gigante de Arroyito e com Di María por perto
Miguel Ángel Russo morreu a 8 de outubro, chocando o futebol argentino. O treinador de 69 anos estava ao leme do Boca Juniors, ainda que a carreira tenha ficado marcada pelas épocas no Rosario Central.
Por isso, na noite deste domingo, foi homenageado no Gigante de Arroyito por Rosario Central e Platense, antes da 13.ª jornada do Grupo B do Torneio de Encerramento do campeonato.
Por siempre con nosotros ♾️🇺🇦 pic.twitter.com/HeJE05a4ZA— Rosario Central (@RosarioCentral) October 19, 2025
