Miguel Ángel Russo morreu a 8 de outubro, chocando o futebol argentino. O treinador de 69 anos estava ao leme do Boca Juniors, ainda que a carreira tenha ficado marcada pelas épocas no Rosario Central.

Por isso, na noite deste domingo, foi homenageado no Gigante de Arroyito por Rosario Central e Platense, antes da 13.ª jornada do Grupo B do Torneio de Encerramento do campeonato.

 

RELACIONADOS
«Por favor, continuem com a narrativa de que vou ser despedido até ao Natal»
A história de um dérbi algarvensis
Brasil: Palmeiras perde no Maracanã e luta com Flamengo está ao rubro