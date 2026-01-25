Di María marcou, mas o Rosario Central começou o Torneio de Abertura do campeonato argentino com desaire caseiro, ante o Belgrano (2-1). Na madrugada deste domingo, o ex-Benfica inaugurou o marcador aos 45+3 minutos, de penálti, mas os anfitriões sofreram a reviravolta aos 88 e 89 minutos.

Depois de o defesa Mallo Blanco conceder um autogolo, o médio Lautaro Gutierrez – de 19 anos – confirmou a “remontada”.

Assim, o Belgrano junta-se ao lote de líderes do Torneio de Abertura do campeonato argentino, apontando à receção ao Tigre (8.º). Por sua vez, o Rosario Central é 12.º e visita o Racing Club (13.º) na quarta-feira (22h).