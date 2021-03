Valentin Rosier, jogador cedido pelo Sporting ao Besiktas, afirmou que «não era feliz» nos leões.

«Muitas pessoas ficaram surpreendidas por eu ter ido para o Sporting. Aceitei a melhor proposta. Fiquei muito feliz. O clube estava a jogar nas competições europeias, receberam-me quando me lesionei, para mim foi a escolha certa», começou por dizer o defesa em entrevista à France Football.

«Mas mudámos de treinador quatro vezes. Gostei dos dois primeiros, não dos dois últimos. Honestamente, foi muito, muito complicado. Antes deste treinador (Ruben Amorim), houve um que me colocou a jogar e me tirou do dia para a noite (Jorge Silas). Sem explicação. Quando voltei do confinamento, não joguei mais», contou depois Rosier.

«Para ter sucesso, é preciso ser feliz e lá eu não era», frisou, falando depois da saída para a Turquia.

«Não dava para continuar, tanto para eles, como para mim. Fui emprestado para o bem de todos», afirmou, dizendo que, no Besiktas «tudo tem corrido muito bem, melhor do que esperava.»

«No início estava um pouco hesitante, porque não sabia bem, mas foi o melhor. Estamos em primeiro no campeonato, na final da Taça... Está tudo a correr muito bem», acrescentou.

E o futuro? «Quero estar num lugar onde me sinta bem e confiante. Por agora quero acabar a época com o Besiktas e ser campeão. Depois logo veremos».

O lateral francês chegou lesionado ao Sporting, enfrentou depois vários problemas físicos e deixou de contar quando chegou Ruben Amorim. Por isso fez apenas 16 jogos, 15 deles como titulares.