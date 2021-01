Zouhair Feddal está aparentemente recuperado do traumatismo no joelho esquerdo e disponível para a receção do Sporting ao Sp. Braga, em jogo da 12.ª jornada da Liga, marcado para este sábado.

«O Feddal está convocado. Penso que está em condições de participar no jogo», disse o técnico leonino, Rúben Amorim, em conferência de imprensa.

O internacional marroquino falhou o jogo com o Belenenses, no qual foi substituído por Gonçalo Inácio, mas deve assumir reassumir a titularidade no duelo com os «arsenalistas».

Recrutado esta época ao Betis, Feddal soma treze jogos de leão ao peito.