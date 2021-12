O plantel do Sporting voltou aos treinos na manhã deste sábado, poucas horas após a vitória no dérbi com o Benfica (1-3).

Zouhair Feddal, que saiu lesionado do Estádio da Luz, está a contas com um problema muscular na coxa, de acordo com a informação dada pelo emblema leonino.

O central marroquino junta-se assim aos quatro jogadores que já estavam indisponíveis: João Palhinha, Jovane Cabral, Ruben Vinagre e Seba Coates (este último em isolamento depois de ter testado positivo à covid-19).

Os titulares do dérbi limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, mas Ruben Amorim já prepara a visita de quarta-feira ao Ajax, em jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting já tem garantida a passagem aos oitavos de final.