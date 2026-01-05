O Manchester United comunicou que Ruben Amorim foi despedido do clube.

«Ruben Amorim deixou o cargo de treinador principal do Manchester United. Ruben foi nomeado em novembro de 2024 e levou a equipa à final da UEFA Europa League em Bilbau, em maio. Com o Manchester United em sexto lugar na Premier League, a direção do clube tomou com relutância a decisão de que era o momento certo para fazer uma mudança. Isto dará à equipa as maiores possibilidades de alcançar a melhor classificação possível na Premier League. O clube gostaria de agradecer a Ruben Amorim pela sua contribuição e deseja-lhe tudo de bom para o futuro», lê-se em comunicado.

Na mesma nota, o clube inglês informa que Darren Fletcher, ex-futebolista dos Red Devils, vai orientar a equipa no jogo desta quarta-feira com o Burnley.

Ruben Amorim não resistiu aos maus resultados, aliados à conferência explosiva que deu logo após o empate com o Leeds neste domingo, na qual reconheceu a existência de problemas no clube. «Vim para cá para ser o manager do Manchester United, não o treinador. E isso é claro! Sei que não me chamo Tuchel, Conte ou Mourinho, mas eu sou o manager do Manchester United. E vai ser assim durante 18 meses ou quando a direção decidir mudar. Se as pessoas não conseguem com os Gary Neville's e com as críticas de tudo, então temos de mudar o clube. (...) Todos os departamentos do Manchester United, o de scouting e o diretor-desportivo têm de fazer o seu trabalho. Eu vou fazer o meu por 18 meses e depois seguimos em frente», disse num registo pouco habitual antes de se levantar da mesa e deixar a sala de imprensa.

Nos últimos dias foi noticiado que Ruben Amorim e Jason Wilcox, diretor-desportivo dos Red Devils, estavam de costas voltadas devido a divergências profundas na abordagem definida para o mercado de inverno.

(Em atualização)