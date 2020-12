Nuno Mendes foi a principal novidade no treino desta manhã do Sporting, com vista à preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, da Taça de Portugal.

O lateral-esquerdo havia feito apenas tratamento e ginásio nas últimas sessões, mas esta terça-feira já subiu ao relvado, embora tenha trabalhado sob vigilância médica.

De acordo com informações do clube de Alvalade, Ruben Amorim chamou ao treino os jovems Dimitar Mitrovski e Tiago Santos. Já Jovane Cabral fez apenas tratamento e trabalho de ginásio.