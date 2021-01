O Sporting tem mais três casos de covid-19 no plantel principal: Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar testaram positivo nesta quarta-feira.

Ao que foi possível apurar os jogadores estão assintomáticos e já entraram, naturalmente, em isolamento.

De recordar que na véspera tinham surgido mais três casos, mas nenhum entre jogadores: o roupeiro Paulinho, o treinador-adjunto Carlos Fernandes, e o preparador-físico Gonçalo Álvaro tiveram testes positivos.

Agora o técnico, Rúben Amorim, fica privado de três jogadores, a dois dias do duelo com o Rio Ave, para a Liga, e a seis do jogo com o FC Porto, para as meias-finais da Taça da Liga.