Amad Diallo esteve em grande no último jogo do Manchester United, marcou os dois golos da vitória do clube inglês frente ao PAOK, a contar para a Liga Europa.

No rescaldo da partida, o jovem avançado costa-marfinense não escondeu o entusiasmo por poder trabalhar com Ruben Amorim, o novo treinador dos «red devils»:

«Estou entusiasmado por tê-lo nesta equipa e mal posso esperar para trabalhar com ele. Todos estão aqui para dar o seu melhor e, por vezes, isso é bom. Por isso, hoje temos de desfrutar juntos e estamos prontos para a próxima etapa.»

Diallo está é jogador do Manchester United desde 2020. Esta temporada já conta com 8 jogos realizados, marcou um golo e fez uma assistência.