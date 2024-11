Declarações de Ruben Amorim após a vitória do Sporting sobre o Sp. Braga, neste domingo (4-2), em flash interview à Sport TV:

[Despedida]

«Foi melhor do que queria. Obviamente que queria não ter sofrido neste jogo, mas da maneira como acabou, foi muito mais do que podia esperar. Vou tão mais descansado porque estes jogadores são inalcalçáveis. Entramos devagarinho na primeira parte, a fazer aquilo que outras equipas na Europa nos fazem, que é deixar correr o tempo. Em duas transições sofremos dois golos evitáveis. Chega hoje o fim desta aventura mas não podia ter pedido um melhor momento.»

[Este jogo é a metáfora da sua passagem em Alvalade]

«Em noventa minutos contámos a história que todos vivemos, não sou só eu. De muito sofrimento, lutar até ao fim, com os golos do Coates nos descontos. Hoje foi o Harder. Fomos a equipa que sempre quis mais. Nos vinte minutos finais, notou-se maior frescura da minha equipa, o Braga jogou naquinta-feira. Aproveitámos isso.»

[Encarou este jogo como o desafio final?]

«O próximo jogo é que é o desafio final. Hoje [a vitória] teve muito mais sabor do que na terça-feira. A semana da Liga dos Campeões so acaba no fim de semana e fechamos assim a semana. depois, na ganhamos no nosso campeonato e aqui temos a obrigação de ganhar.»

[Celebração com os jogadores e apito final]

«Já me tinha despedido e quando se ganha são os jogadores que interessam. Foram eles que viraram o jogo. Custou-me mais ver o Pote a chorar e a sair. Já não é a primeira vez. Custa-me muito, sei que o Pote está um bocadinho zangado comigo porque custou bastante, o final foi toda a gente a sentir que era importante ganhar. Terão um grande treinador, sem dúvidas.»

[Balanço final]

«Os resultados não foram perfeitos porque podíamos ter ganho mais. Não esperávamos ganhar tanto, parece contrassenso mas não é. Foi uma aventura inacreditável que nós vivemos, todas as viagens, marcou-me muito, fui sempre muito feliz e nunca me senti sozinho. Acho que é especial. Neste momento, o Sporting é um clube especial.»

[João Pereira]

«Há mais incertezas do meu lado do que do lado do Sporting. Estou muito confiante que o Sporting vai seguir o seu caminho. O discurso pode ser diferente ams se eles continuarem muito humildes, vão ter o mesmo trabalho.»

[Será o 'Smiling One'?]

«Tenho noção do que é importante na vida. Sei que vou andar mais bem disposto se ganhar, mais mal disposto se perder. A minha essência não vou perder, mais depressa perco a carreira de treinador. É o que tiver de ser.»

[Bruno Fernandes já lhe deixou elogios]

«Bruno entusiasmado? Espero que sim. Noutras fases, poderá não estar tanto [risos].»