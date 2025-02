Ruben Amorim, treinador do Manchester United, diz não estar preocupado com a estabilidade do seu cargo no clube inglês. Na sequência da derrota diante do Tottenham, neste domingo, Amorim garantiu que a sua maior preocupação é a posição na tabela.

«Estou aqui para ajudar os meus jogadores. Compreendo a minha situação, o meu trabalho, estou confiante no meu trabalho e só quero ganhar jogos. O lugar na tabela é a minha preocupação, não estou preocupado com o meu cargo», disse à BBC, a estação pública britânica.

Em relação ao encontro, que o Tottenham venceu com um golo solitário de Maddison, Amorim estabeleceu a eficácia como a grande diferença entre as duas equipas.

«Foi a diferença do jogo, eles marcaram e nós não. Tivemos oportunidades. Tivemos situações em transições, tentando obter um resultado, mas no final eles marcaram e nós não», disse.

Criticado pelos adeptos por só ter feito substituições perto do final do jogo, mostrando alguma falta de confiança nos suplentes, Amorim respondeu:

«É a competição mais difícil do mundo. Estou a tentar ser cuidadoso com os jovens. Senti que a equipa estava a pressionar em busca do golo e achei que não queria mudar. Não senti necessidade de mudar. Mas eles vão jogar», garantiu.

«Queremos recuperar os jogadores, penso que podemos recuperar alguns jogadores para o próximo jogo. Temos de estar juntos para terminar a época e começar de novo [na próxima época]», completou Ruben Amorim.

Já em entrevista à Sky Sports, também posterior ao jogo, Ruben Amorim confirmou a ausência de Amad Diallo até ao final da temporada, por lesão. Disse ainda que Yoro e Eriksen ficaram de fora por doença e regressam em breve.

Em 14 jogos na Premier League, Ruben Amorim soma oito derrotas. É um registo inferior a qualquer treinador na era pós-Alex Ferguson.