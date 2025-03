Desde que chegou ao Manchester United, Ruben Amorim venceu apenas dez dos 26 jogos oficiais realizados. Apesar do saldo amplamente negativo, Jim Ratfciffe, coproprietário dos Red Devils, não tem dúvidas: o treinador português é o homem certo para recolocar o clube na rota do sucesso.

«Sim, acredito, sinceramente. Gosto muito do Ruben. Sempre que vou ao campo de treinos falo com ele. Sento-me, tomo café com ele, digo-lhe as coisas que estão a correr mal e ele diz-me "vai-te lixar". Gosto dele», disse o magnata da indústria química em entrevista ao The Times.

Ratcliffe garantiu estar ciente dos desafios de Amorim em Old Trafford. «És um tipo novos, chegas à Premier League pela primeira vez na vida, a meio da época e num idioma que não é o teu. Temos de lhe dar tempo. Deem-me trabalho, não tenho problemas com isso, mas deem-lhe tempo. Penso que ele é um bom tipo, está a trabalhar arduamente e penso que está a fazer um bom trabalho», destacou ainda.

Ruben Amorim trocou o Sporting pelo Manchester United em novembro de 2024. O técnico português assinou um contrato válido até 2027 com mais uma época de opção.