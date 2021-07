Ruben Amorim acredita que o regresso do público aos estádios, a acontecer já este sábado, no duelo da Supertaça do Sporting frente ao Sp. Braga, vai permitir desconstruir a teoria de que os leões são uma equipa mais forte sem os adeptos a ver a equipa ao vivo.

«Com público a pressão é a mesma, nós temos sempre de ganhar, sentimos o apoio e a pressão dos adeptos do Sporting mesmo quando não podem ir ao estádio», começou por dizer o treinador da formação de Alvalade, em declarações à TVI.

«É um bom momento, até para os adeptos do Sporting provarem que toda a gente estava errada, que somos muito mais fortes com os adeptos, isso vai ficar provado. Estamos muito felizes pelo momento que a sociedade e o futebol vivem, vai ser mais um jogador em campo do lado do Sporting», prosseguiu.

Sobre o mercado, Amorim garantiu que o Sporting não está à procura de nenhum jogador em específico, mas confessou que o clube está atento a eventuais contratações.

«O que precisamos é de manter os nossos jogadores, esse é o nosso foco desde o primeiro momento. Não estamos à procura de um avançado nem de um central. Agora, quando saem jogadores temos de nos precaver e temos uma ideia do tipo de jogador que queremos», argumentou.

«Mais uma vez dizer: os jogadores que vêm não são só para hoje, são para amanhã também. Não andamos à procura de jogadores, como se diz por aí. Estamos atentos, porque isto não para, porque a qualquer momento alguém pode sair, o futebol é muito incerto, mas não andamos claramente à procura de jogadores. Estamos felizes com a equipa que temos», atirou.

O Sporting disputa a Supertaça este sábado, frente ao Sp. Braga, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.