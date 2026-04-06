Sem clube desde que deixou o Manchester United, Ruben Amorim visitou a Escola de Futebol das Águias de Camarate, em Lisboa, para felicidade dos jovens jogadores. Nas redes sociais, o clube revelou que o antigo treinador do Sporting esteve no centro de formação no sábado

«Os nossos jovens atletas tiveram a oportunidade de partilhar momentos únicos, tirar fotografias e sentir ainda mais de perto o sonho que todos vivem: jogar futebol. Momentos como este ficam para sempre na memória dos nossos miúdos e são uma enorme motivação para continuarem a trabalhar, aprender e acreditar.»

«Obrigado pela visita e pela inspiração», lê-se na publicação.